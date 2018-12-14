İmamdan Şok Sözler, Kadınlar Münafıktır

40 Milyon Kadına Hakarettir

Kadın Muhtar Da Şikayetçi Oldu

Erbaa Çarşı Camii imamı İbrahim Galip, ilçede mahalla muhtarı olan Nurten Çamlıbel’i hedef gösterdiği iddia edilerek “Kadınlardan yönetici olmaz. Münafıktır kadınlar. Kadınların önderliğinde yol alınmaz. Ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarını da kadın seçtiniz. O da münafıktır. Bu kadar cemaat, bu kadar insan münafığın önünde iş yapmaz” ifadesini kullandı.Geçen hafta cuma namazı öncesinde verdiği vaazda kadınların yönetici olmasını doğru bulmadığını belirten imamın sarf ettiği sözler meclis gündemine de taşındı. CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz, “40 milyon kadınımıza hakaret edip aşağılamıştır” diye konuştu.Galip hakkında Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Müftülüğü’ne de başvurarak şikayetçi olan muhtar Çamlıbel ise dilekçesinde, Galip’in kendisinin yanı sıra tüm Türk kadınlarına hakaret edip aşağıladığını belirtti.