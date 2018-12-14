​Yıl Değil, Daha Ay Olmadı, Siverek Adliyesi Dökülüyor

Siverek Adliyesi Dökülmeye Başladı
Yeni yapılan Siverek Adliyesi harabeye döndü
Yıl Değil Ay Geçmedi
Siverek Adliye binası, bundan bir ay önce eski cezaevinin bulunduğu alana yapılan yeni ve modern binasına taşınmıştı. Taşınmanın üzerinden değil yıllar, aylar bile geçmemesine rağmen yeni binanın harabeye dönmüş hali gözler önüne serildi.
20 Milyona Mal Oldu
Tavanları ve merdivenleri çöken Siverek Adliye binasının hali çalışanlara ve adliyeye gelen vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Avukat Şeyhmus İnal, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak “Şanlıurfa Siverek ilçesinde 20 milyona mal olan yeni Adalet Sarayı yapıldı. Bir ay önce adliye hizmete açıldı. Adliyenin tavanları ve merdivenleri çökmeye başladı. Denetleyen yok mu?” yorumunda bulundu.
Yorum Yap