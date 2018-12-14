​Yıl Değil, Daha Ay Olmadı, Siverek Adliyesi Dökülüyor

Yıl Değil Ay Geçmedi

20 Milyona Mal Oldu

Siverek Adliyesi Dökülmeye BaşladıYeni yapılan Siverek Adliyesi harabeye döndüSiverek Adliye binası, bundan bir ay önce eski cezaevinin bulunduğu alana yapılan yeni ve modern binasına taşınmıştı. Taşınmanın üzerinden değil yıllar, aylar bile geçmemesine rağmen yeni binanın harabeye dönmüş hali gözler önüne serildi.Tavanları ve merdivenleri çöken Siverek Adliye binasının hali çalışanlara ve adliyeye gelen vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Avukat Şeyhmus İnal, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak “Şanlıurfa Siverek ilçesinde 20 milyona mal olan yeni Adalet Sarayı yapıldı. Bir ay önce adliye hizmete açıldı. Adliyenin tavanları ve merdivenleri çökmeye başladı. Denetleyen yok mu?” yorumunda bulundu.