Müftü'den Yeni Skandal, Hz. Muhammed'e Hakaret Etmiş Oluyor

Merhaba Diyenleri Hedef Aldı

Cami Cemaati Şikayette Bulundu

“Sinop merkezde Müslüman yok” sözleriyle gündeme gelen Sinop Türkeli müftüsü Hüseyin Gargı, verdiği vaazda tepkilere neden oldu.Müftü Hüseyin Gargı cami cemaatine verdiği bir vaazında, “Merhaba demenin peygamber Efendimizin dönemindeki müşriklerin selamından ne farkı var. Müşrikler gelir o gün, Peygamber Efendimize ‘Es sâmu aleyküm (ölüm üzerinize olsun)’derlerdi. Esselâmü aleyküm (Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun) değil, ‘Es sâmu aleyküm (ölüm üzerinize olsun)’ diyerek peygamber efendimize lanet okurlar" dedi.Sinop Türkeli müftüsü Hüseyin Gargı, verdiği bu vaaz ile cami cemaatinin tepkisini çekti. Camiye gelen cemaat, Müftü Hüseyin Gargı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’na şikayet dilekçesi verdi.