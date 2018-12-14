PKK Gençleri Silahlandırıyor Dedi, ​Urfa’daki Suriyeliler Destek Verdi

Bu haber 14 Aralık 2018 12:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale İlçesine Sığınmışlardı

Gençler Silahlandırılıyor

- Suriyeli sığınmacılardan operasyona tam destek- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona Suriyelilerden destekSuriye'nin Telabyad şehrindeki PKK/PYD zulmünden kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona tam destek verdi.Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler, Türk askerinin operasyonu başarı ile tamamlamasının ardından memleketlerine dönmek istediklerini söyledi. Sınırın sıfır noktasında bulunan Akçakale ilçesinde hayatlarını sürdüren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerine şükranlarını iletti. Suriyeliler Telabyad kentinde yaşadıkları sırada gençlerin terör örgütü PKK/PYD tarafından silahlandırıldığını söyledi.