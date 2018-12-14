PKK Gençleri Silahlandırıyor Dedi, ​Urfa’daki Suriyeliler Destek Verdi

- Suriyeli sığınmacılardan operasyona tam destek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona Suriyelilerden destek
Akçakale İlçesine Sığınmışlardı
Suriye'nin Telabyad şehrindeki PKK/PYD zulmünden kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona tam destek verdi.
Gençler Silahlandırılıyor
Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler, Türk askerinin operasyonu başarı ile tamamlamasının ardından memleketlerine dönmek istediklerini söyledi. Sınırın sıfır noktasında bulunan Akçakale ilçesinde hayatlarını sürdüren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerine şükranlarını iletti. Suriyeliler Telabyad kentinde yaşadıkları sırada gençlerin terör örgütü PKK/PYD tarafından silahlandırıldığını söyledi.
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