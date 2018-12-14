Bu haber 14 Aralık 2018 11:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

- Hatay’dan Şanlıurfa sınırına askeri araç sevkiyatı









Hatay sınırından Şanlıurfa-Suriye sınırına 30’un üzerinde askeri araç sevk edildi.



30’un Üzerinde Zırhlı Araç

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay’dan gönderilen 30’un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti.



Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Erdoğan, Şükranlarını İletti

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler, Türk askerinin operasyonu başarı ile tamamlamasının ardından memleketlerine dönmek istediklerini söyledi. Sınırın sıfır noktasında bulunan Akçakale ilçesinde hayatlarını sürdüren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerine şükranlarını iletti.Suriyeliler Telabyad kentinde yaşadıkları sırada gençlerin terör örgütü PKK/PYD tarafından silahlandırıldığını söyledi.