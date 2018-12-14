Kimyasal Sızıntı Var, 1 Ölü

İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında, bir sızıntı meydana gelmiş ve 4 işçi gazdan zehirlenmişti. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, işçiler hemen tedavi altına alındı. İşçilerden 1'i Torbalı'daki özel bir hastaneye, diğer 3'ü ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suriye Uyruklu 1 İşçi Öldü, Sağlık Çalışanları Da Etkilendi

Hastaneden Dezenfekte Yapıldı

Öte yandan Torbalı'daki hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu 1 işçiden acı haber geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Zehirlenmeyle alakalı bir gelişme daha yaşanırken olay yerine giden bazı sağlık çalışanlarının gazdan etkinlendiği ve 2 sağlık çalışanının da tedavi altına alındığı belirtildi.Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan 3 işçinin durumlarının ise kritik olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri de fabrikada incelemede bulundu. Ekipler, sızıntının yayılmaması için çevrede önlem aldı.Sağlık çalışanlarının gazdan etkilenmesi nedeniyle acil servis bölümü iki saat süreyle hasta kabulü yapmadı. Bazı vatandaşlar ise gazdan etkilenmemek için maske taktı. Sızıntı nedeniyle her ihtimale karşı hastanede dezenfekte çalışması yapıldı.