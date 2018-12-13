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Bu haber 13 Aralık 2018 21:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Öğrenci Konseyinden,Konyalı Vekile Yanıt

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Harran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Barış Yaşar hakkında meclise önergeye sunmuştu. Barış Yaşar’dan Karaduman’a tepki geldi.

Harran Öğrenci Konseyinden,Konyalı Vekile Yanıt

Harran Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Barış Yaşar’ın okulda öğrenci olmadığı ve seçimle değil atanarak göreve getirildiği iddialarına HRÜ Öğrenci Konsey Başkanı Barış Yaşar, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’a,sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.


Barış Yaşar’ın sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama şu şekilde;

"Devletimizden yüksek miktarda maaş alarak, Konya Halkına ve Memleketimiz adına hizmet etmesi gereken Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman İşini gücünü bırakmış (tabi işi gücü varsa ) kalkmış üşenmemiş Şanlıurfa’dan kendisine bir kaç iftiracı, yalancının sözüne itibar ederek; “Hiç bir maddi karşılık almadan tamamen Gönüllü olarak yaptığım Öğrenci Konsey Başkanlığım ve Şahsım ile uğraşmaya başlamış."

 “Hz. Mevlana diyarı güzel Şehrimiz Konya’nın değerli halkı tarafından Ülkemiz adına Millete hizmet etmek için kendisine verilmiş olan Milleti temsil etme vazifesini hakkıyla yerine getirmek, Konya halkı için ve Memleketimiz için güzel hizmetler yapmak yerine; Gönüllü olarak hiçbir maddi karşılık almadan yapmış olduğum Öğrenci Konsey Başkanlığı görevimden dolayı beni aslı astarı olmayan dedikodular ile hedef alarak durumu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyan Konya Millet Vekili ve Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir KARADUMAN’ı Hem Öğrenci Konsey Başkanlığımızı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisimizi yalan yanlış asılsız dedikodular ile meşgul ettiği için şahsım olarak kendisini kınıyorum!”
“2014 yılında Harran Üniversitesinde İlahiyat Fakültesinden aday oldum o dönemde İlahiyattan pek çok aday vardı sandıklar kuruldu gizli oy açık tasnif şeklinde seçim yapıldı ve 2014 -2016 Eğitim Öğretim döneminde Harran Üniversitesi İlahiyat fakültesi Temsilcisi olarak seçildim. O yıl yapılan Konsey seçimlerinde salt çoğunluk sağlanamadı ve herhangi bir Konsey Başkanı seçilemedi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi olarak yaptığımız büyük çalışmalarla hep gündemde kaldık ve bu bazı kesimleri oldukça rahatsız etti. Hatta adaylık sürecimde Saadet partililer ve FETÖ’cüler tarafından adaylıktan çekilmem istendi fakat asla çekilmedik ve arkadaşlarım ile seçimi kazandık. 2016 yılında İlahiyat Fakültesinden Mezun oldum aynı yıl Harran Üniversitesinde Din Sosyolojinden Tezli Yüksek Lisansa başladım ve o yıl yapılan seçimde Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden aday oldum. Oradan temsilci olarak seçildikten sonra Öğrenci Konsey Başkanlığına aday oldum. 2016 yılında Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonunda Rektör Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının gözetiminde yapılan seçimde Konsey Başkanlığına iki aday çıktı. Sandık kuruldu gizli oy açık tasnif şeklinde seçim gerçekleşti ve 23 Fakültenin oyunu alarak 2016 -2018 eğitim öğretim dönemi Harran Üniversitesi Konsey Başkanlığına seçildim. Bu yıl (2018) yapılması gereken Konsey Seçimi YÖK tarafından bütün Üniversitelere gönderilen yazı ile yapılacak yönetmenlik değişikliği sebebi ile ileriki bir tarihe kadar seçimler yapılmayacak denildi. Konsey Başkanlığı Yönetmenliği gereği seçim oluncaya kadar görevime devam ediyorum.”
Ayrıca bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktırarak vaktimi boş yere geçirmeme vesile olan Abdulkadir KARADUMAN ve kendisine sorup soruşturmadan yalan yanlış yere bu bilgileri iletenlere de hakkımı helal etmiyorum!” İfadelerinde bulundu





 
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