Büyükşehir 336 Kilometre Uzunluğunda İmarlı Yol Açtı

Kilit Taşı Döşeme İşine Ağırlık Verecek

Şehir içi ulaşımı rahatlatmayı amaçlayan Büyükşehir, son yıllarda yürüttüğü yol açma çalışmalarında dikkati çekti. Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana, açılan yeni yollarla şehir merkeziyle taşra ilçelerine olan bağlantı sağlamlaştırıldı. Büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırlarını, il sınırları olarak değiştiren 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’yla hizmet ağı genişleyen Büyükşehir, ağırlaşan yükünü güçlü ekibiyle sırtladı. Gerek alt yapı, gerekse üst yapı çalışmalarını belli bir plan doğrultusunda yürüten Büyükşehir Belediyesi, “Yol Medeniyettir” anlayışını önde tuttu, yol ve genişletme çalışmalarıyla kente imarlı yollar kazandırdı. Şehrin her noktasına hizmet götürmek için 7 gün 24 saat çalışan Büyükşehir, yeni yollar açtı, şehrin gelişmesine katkı sağladı. Her geçen gün büyüyen Gazi şehrin yol ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir BelediyesiFen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde 4 yıl boyunca 336 kilometre imarlı yol açtı, 2 bin kilometre yol asfaltladı, 3 milyon 524 bin metrekare kaldırım ve kilit taşı döşedi.Başkan Fatma Şahin ve ekibi, yeni dönemde de yol açma ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve kilit taşı döşeme işine ağırlık verecek.