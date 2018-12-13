Urfa'da FETÖ’nün Sözde Ev Sorumlusuna 6,5 Yıl Hapis

6 Yıl 6 ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'ev sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı saptanan ve gözaltına alınan Ayşe Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demir'in 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya katılan Demir, hakkındaki iddiaları reddedip, örgüt bağlantısı olmadığını savundu.Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Demir'in, 'ByLock' kullandığına ve tanık ifadelerinde örgütün 'ev sorumlusu' olarak görev yaptığının kesinlik kazandığına dikkat çekti.Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından sanık Demir'i 'silahlı terör örgütünü üye olma' suçundan 6 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamına hükmetti.