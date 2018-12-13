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Bu haber 13 Aralık 2018 17:30:17 Tarihinde eklenmiştir.

Çiftçi İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Bozova'da Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çiftçi İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

Şanlıurfa'nın 13 ilçesine eşit hizmet kapsamında Bozova'daki çalışmaları yerinde incelemek için ilçede bir dizi temaslarda bulunan Çiftçi, Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nı ziyaret ederek ilçede yapılacak projeleri görüştü.Çiftçi'ye Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay ve Bozova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Nihat Satıcı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Bozova'ya yapılan yatırımlar hakkında açıklama yapan Çiftçi, "Esnaf şehrin sahibidir. Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanlığımız ve ilçemizdeki teşkilatları ile 3 yıldır çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlığımızla birlikte bir takım önemli hizmetler Bozova'da gerçekleşti. Gençlerimize spor tesisleri, şehir parkları, semt pazarları yapıldı. Yine Bozova'ya hizmet anlamında devletimiz sağlık alanında yapılan hastane bitmek üzere. Asfaltlar, kırsal yollar, kırsaldaki kilitli parkeler, arıtma tesisimiz, katı atık aktarma istasyonumuz bu dönemde gerçekleşen hizmetler olarak kendini gösteriyor. Bir aya kadar hazırlamış olduğumuz ve karara bağlamış olduğumuz projeler hepsi yapılacak" dedi.


 

Bozova'daki Çalışmalarımızı Kitapçık Haline Getireceğiz

İlçeyi şehirleştirecek projeler yaptıklarını belirten Çiftçi, "Çalışmalarımızı bizden sonra yönetime gelecek arkadaşlarımızla ve ilçelerimizle de paylaşacağız. 3 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Bozova'nın imar planı bir bütün olarak çalışılıyor. Bir şehir için imar çok şeyi ifade eder. Çünkü imarı sağlıklı hale getiremezseniz kamu yatırımlarının önünü açamazsınız. Meclisimizin karara bağlamış olduğu sanayi sitesi alanı var. Esnafımız için önemli bir canlılık olacak. Sanayi sitemizin projesi hazırlandı. Bozova bir sahil şehir ve sahil şehri projemizi de tamamladık. Sahil kent projemizi tamamladık. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz Bozova'daki içme suyunu 24 saate çıkarmak ve gölden almış olduğumuz o su kaynağını arıtarak Bozova'ya vermek için İçme Suyu Arıtma Tesisi projelendirilme ve ihale aşamasında şu anda. Bunlar önemli projeler. Bir ilçeyi şehirleştirebilecek projeler. İçme suyunun kaynağını çözdük ve yakında temelini atacağız. Kaymakamlığımızla yapmış olduğumuz toplantıda istişareler sonucu sanayi sitesinin de temelini atma kararı aldık. Hazırlamış olduğumuz projeleri tüm detayları ile birlikte bir kitapçık haline getireceğiz. Hem Bozova'daki kardeşlerimize dağıtacağız hem de belediyemizin arşivinde bulunacak" şeklinde konuştu.


 

Esnafımızla Birlik Beraberlik İçerisinde Çalıştık

Temelini atacakları projeler hakkında bilgi veren Çiftçi, "Kurumda süreklilik esastır. Kişiler gelip geçicidir. Dönemler biter ve yeni dönemler başlar. Ama kurumsal bakmamız lazım. Bozova'nın çalışıldığını, temel sorunlarının çözümü noktalarında projelerinin gerçekleştirildiğini belirtmek istiyorum. Birçok ilçemizde otogar noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşımayı derli toplu hale getirebilmek gerekse de ilçelerin mahallelerle olan kooperatif taşıma noktalarında indirme ve bindirme merkezlerini doğru inşa etmek ve kooperatifler arasındaki çatışmayı ortadan kaldırabilmek için çalışıldı. Bozova İçme Suyu Arıtma Tesisimizin kaynağını Japonya'dan bulduk. Katı Atık Aktarma İstasyonumuzun çöpünü merkeze götürüp enerjiye dönüştürmek için kaynağını Birleşmiş Milletlerden bulduk. Kaynaklarımız sınırsız değil. İsteğimiz bütün projelerin temelini aynı anda atmak. Tüm gelişmelerin sahibi esnaftır. Ne kadar çok çalışırsanız esnaf o ilçede ayağa kalkar. Daha fazla iş alanına hizmet yapma imkanı bulur. 3 yıllık süreç içerisinde tüm ilçe esnaflarımızla çok güzel iş birliği yaparak çalıştık. Birlik ve beraberlik neticesinde bu projeler çıktı" diye konuştu.

 
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