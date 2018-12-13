Uyuşturucu Operasyonu 2 kişi tutuklandı

2 Kişi Tutuklanarak Ceza Evine GönderildiSoruşturma devamında şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 87 adet 9 milimetre çapında dolu tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dolu kurusıkı fişeği, 2 adet hassas terazi, satışa hazır 26 paket halinde toplam 36,91 gram esrar, 79 adet uyuşturucu madde paketlemek için hazırlanmış kağıt parçaları, 3 paket halinde toplam 755 gram esrar, 0,22 gram bonzai, 3 paket halinde toplam 12,52 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Polisteki sorguları tamamlanan S.A. ve M.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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