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Bu haber 13 Aralık 2018 16:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı Sona Erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası hükümet, işçi ve işveren tarafı açıklamalarda bulundu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İyi bir toplantı oldu" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı Sona Erdi

Asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağını belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonun ikinci toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde Genel Sekreter Akansel Koç'un katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda hükümet tarafını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve beraberindeki heyetler temsil etti. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları yapıp, elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Çıkacak sonucun tüm ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.
Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası hükümet, işçi ve işveren temsilcileri tekrar kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Hükümet temsilcisi Önder, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından sunum yapıldığını söyledi. Sunumlarla ilgili 2018'in ekonomik değerleri ile 2019 beklentileriyle ilgili olarak işçi ve işveren taraflarının sorular yönelttiğini, bu soruların cevaplandığını aktardı. TÜİK raporunun bu toplantıya yetişmediğini dile getiren Önder, raporun gelecek hafta TÜRK-İŞ'te sunulacağını söyledi. Önder, "İyi bir toplantı oldu, arkadaşlarımızı dinledik, sorularını cevaplamaya çalıştık" şeklinde konuştu.


 

TÜRK-İŞ: "Sihirbaz Olmak Gerekir"

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise, komisyonun kendi saygınlığına yakışır bir çalışma yaptığını kaydetti. Asgari ücretli çalışanların büyük beklentileri ve bir an önce sonuçlanması yönünde beklentileri olduğunu ifade eden Irgat, "Dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. TÜRK-İŞ olarak veriler niteliği doğrultusunda bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 338 TL olduğunu açıklamıştık. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masraflarının da bin 943 TL olduğunu da açıkladık. 6 bin 300 küsür TL de yoksulluk sınırı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK raporunu açıklayacak, zaten TÜRK-İŞ'in açıklamasıyla TÜİK hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" dedi.
Irgat, bir basın mensubunun "Rakam duyabilecek miyiz?" sorusu üzerine, "Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak gerekiyor" karşılığını verdi.

TİSK: "Dikkat ettiğimiz şeylerden biri de hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi"
İşveren tarafını temsil eden TİSK Genel Sekreteri Koç da, toplantıda veriler üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapıldığını aktardı. Özellikle 2018 ve 2019 yılı karşılaştırmalarını detaylı bir şekilde incelediklerini söyleyen Koç, "Biz sadece asgari ücretle mevcut çalışanlarımızı değil, yatırımcılarımızı ve iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki hafta TÜİK'ten rapor geldikten sonra takip eden hafta oy birliği ile asgari ücretin açıklanması olacak. Dikkat ettiğimiz şeylerden biri de hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi" diye konuştu.

 
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