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Bu haber 13 Aralık 2018 15:30:11 Tarihinde eklenmiştir.

Yaşlı Kadını Dolandıran Sahte Polisler Yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı kadının 50 bin lira tutarındaki para ve altınlarını dolandıran 3 kişi Şanlıurfa'da gözaltına alındı

Yaşlı Kadını Dolandıran Sahte Polisler Yakalandı

Kahramanmaraş’ta 70 yaşındaki bir kadını polis süsü vererek dolandıran 1’i kadın toplam 3 kişi Şanlıurfa’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Abdülhamit Han Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan Müzeyyen Tor'un (70) ev telefonu çaldı. Telefonda arayan meçhul kişi, "Kimliğinizi kaybettiniz mi, biz polisiz, kayıp kimliğiniz ile kuyumcu soyulmuş, bu konuyu araştırmak için sizi aradım" dedi. Yaşlı kadın da kimlik bilgilerini ve adresini telefon dolandırıcısına verdi.


 

Dolandırıcıların Her Dediğin Yaptı

Telefon ile dolandırıcılar tarafından adeta hipnotize edilen yaşlı kadın, kendisini polis olarak tanıtanların her dediğini yapmaya başladı. Müzeyyen Tor'a "Evinde ne kadar para altın varsa şeffaf poşete koy, kapıya gelecek olan polise teslim et, parmak izi alacağız" denildi. Yaşlı kadın denileni yaptı ve kapıya gelen meçhul kişiye içi para ve altın dolu poşeti teslim etti.
Daha sonra yaşlı kadın eve gelen kızına durumu anlattı. Kızının "bunlar dolandırıcı " dediği anda yaşlı kadın para ve altın olmak üzere toplam değeri 50 bin liralık birikimini kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdığını anladı.

 


Geniş Çaplı Operasyon Başlatıldı

Şikayet üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Altın ve para dolu poşeti alıp kaçan şahsın kaçış istikametinde eşkal üzerine kamera araştırması yapıldı. Çok sayıda alanda kamera araştıran polis, şüpheli bir eşkal ve araç görüntüsü tespit etti.
Benzer araçlardan detaylı iz süren polis, kimliklerini tespit ettiği şahısları yakalamak için Şanlıurfa'ya hareket etti. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden özel polis ekibi, Şanlıurfa Emniyeti ile birlikte çok sayıda adrese baskın düzenledi. Şanlıurfa polisinin desteğinde 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 06 plakalı lüks bir araç ele geçirildi.


 

Olayı Detaylarıyla İtiraf Ettiler

Yapılan aramalarda 28 bin lira para, bir miktar ziynet eşyası, 7 adet akıllı telefon makinesi ve 7 adet sim kart, 12 adet sim kart çerçevesi ele geçirildi. Şanlıurfalı olduğu belirlenen şüpheliler Nesrin K. ve suç kaydı olan eşi Halil K. ile olayı organize ettiği iddia edilen ve suç kaydı olan Mehmet A., Kahramanmaraş'a getirildi.
Şüpheliler, olayı tüm detayları ile itiraf etti. Halil K.'nın çevre illerde de olaylar yaptığı belirlendi. Şahısların tamamının olay esnasında Kahramanmaraş'a geldiği, Halil K. isimli şahsın kapıya gelip altın ve para dolu poşeti çalıp kaçtığı tespit edildi.
Şüpheliler yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

 
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