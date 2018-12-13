YEŞİLAY, ŞANLIURFA’DA REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPACAK

40 Kişi Kapasiteli, 2 Katlı Olarak İnşa Edilecek

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Şanlıurfa’da inşa edeceği 40 yatak kapasiteli rehabiliyatson merkezi için Yeşilay Genel Merkezi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenen protokol, Valilik toplantı salonunda düzenlenen törenle imzalandı.Vali Abdullah Erin huzurunda gerçekleşen protokol imza törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Genel Sekreteri Av. Osman Baturhan, Yeşilay Genel Merkezi Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Çınar, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, Yeşilay Şanlıurfa şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.Törende bir konuşma yapan Vali Erin, yüz yılı aşkın zamandır Türkiye’de bağımlılığa karşı mücadele eden Yeşilay’ın faaliyetlerini takip ettiklerini ve destek olduklarını belirterek, Şanlıurfa’da kurulacak rehabilitasyon merkezinin önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. Vali Erin, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Yeşilay Cemiyeti yöneticilerini ve projeye destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi tebrik etti.İmzalanan protokole göre, 40 kişi kapasiteli olarak projelendirilen rehabilitasyon merkezi, iki kat olarak inşa edilecek. Yer tahsisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan rehabilitasyon merkezi inşaat, tefrişatı ve işletmesini Yeşilay Genel Merkezi yapacak. Rehabilitasyon merkezi, 2019 yılında faaliyete geçecek.