YEŞİLAY, ŞANLIURFA’DA REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPACAK

Vali Abdullah Erin huzurunda gerçekleşen protokol imza törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Genel Sekreteri Av. Osman Baturhan, Yeşilay Genel Merkezi Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Çınar, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, Yeşilay Şanlıurfa şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Vali Erin, yüz yılı aşkın zamandır Türkiye’de bağımlılığa karşı mücadele eden Yeşilay’ın faaliyetlerini takip ettiklerini ve destek olduklarını belirterek, Şanlıurfa’da kurulacak rehabilitasyon merkezinin önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. Vali Erin, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Yeşilay Cemiyeti yöneticilerini ve projeye destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi tebrik etti.
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