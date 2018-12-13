Vergi Borcu Olanlara Müjde! Son Ödeme Süresi Uzatıldı

Yapılandırma Başvurusu Yapmamış Olanlar Yeni Düzenlemeden Yararlanamayacak.

Mayıs ayında çıkan 7143 sayılı borçların yapılandırılmasına ilişkin yasadan yararlanmak için aralarında trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi borcu olanlar da dahil, vergi ve prim borcu bulunan toplam 7.3 milyon mükellef başvurdu. Bunlardan 4 milyonu aşkın kısmı yapılandırılan borçlarını ödemeye devam ederken, 3 milyon kişinin yapılandırması, taksitlerini ödeyemedikleri veya cari dönem yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için bozuldu. Bu durumdaki kişiler için geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından yeni düzenleme yürürlüğe girecek.Konuya ilişkin komisyona bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, teklife eklenecek maddeyle vergi affından yararlanan mükelleflere ocak ayı sonuna kadar ödeme imkanı tanınacağını anlattı. Dilbay, "Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerimize 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvurmuştur. Yaklaşık 70 milyar lira yapılandırıldı. 2 milyon 459 bin 214 kişi yapılandırma şartlarını bozdu. Sosyal Güvenlik Kurumuna da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurmuştu. 43,4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ihlal etti. Tahsilat olarak da şu ana kadar Maliye tarafından 13,3 milyar lira, SGK'de ise 3,2 milyar lira yapılandırma bozulmadan tahsil edildi." ifadesini kullandı. Sağlanan yeni haktan, mayıs ayında çıkartılan yapılandırma yasası kapsamında başvuruda bulunmuş olanlar yararlanabilecek. Daha önce yapılandırma başvurusu yapmamış olanlar yeni düzenlemeden yararlanamayacak.