Celalettin Güvenç, Urfalının Ekmeğiyle Oynadı

Yetkililerden Yardım İstedi

Şanlıurfa’da 2008 yılında Park ve bahçe Müdürlüğünde taşeron işçisi olarak İşe başlayan 6 Çocuk babası Mehmet Murad Akyüz, iddialara göre o Yıllarda MHP sandık görevlisi olduğu için 2014 seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan adayı Olan Celalettin Güvenç bu durumdan hoşnut olmadığı için başkanlığı kazandıktan 2 ay sonra işe gelmiyor bahanesiyle işine son verildiği öğrenildi.6 çocuk babası Mehmet Murat Akyüz durumu o dönemin Belediye Başkanın aktardığında ise Allah Yardımcın olsun cevabını aldı.İşten çıkarılan 6 çocuk Babası şuan İŞKUR üzerinde büyükşehir Belediyesinde Fen işlerinde çalışmakta.6 ay anlaşmalı olduğundan dolayın 20 gün Sonra İŞKUR işlerine son verecek. Mehmet Murad Akyüz “kış günü çıkarsak ne yapacağız, çoluk çocuk perişan oluruz sizde babasınız sizde Çoluk Çocuk Sahibisiniz yetkili büyüklerimden durumum hakkında bana Yardımcı olmalarını ve bu sıkıntımın giderilmesini istiyorum “dedi