Kopan Elektrik Teli Ölüm Getirdi

Yerlerin Islak Olması Müdahaleyi GeçiktirdiYerlerin ıslak olması nedeniyle gence ilk etapta müdahale edilemedi. Akımın kesilmesinin ardından 112 Acil Servis ambulansına alınarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Bayrı, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayrı’nın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.
Olaya tanık olan mahalle sakini, “Ben çağırdığımda polis geldi. Kancayla müdahale etmek istedik. Tele dolaşmıştı. Elektrik olduğundan çekemedik” dedi.
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