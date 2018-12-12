​Siverek TSO ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Sözleşme İmzaladı

Proje Sözleşmesi İmzalandı

Hedefler Proje Ağırlıklı

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansı KKA 2018 yılı Teknik Destek programı kapsamında sunulan “Siverek Modern Kurum Olmak İçin Kurumsal Nitelikli Beceri Kazanıyor” başlıklı proje başarılı projeler arasında yer alarak hibe almaya hak kazandı.Proje sözleşmesini imzalamak üzere bir araya gelen KKA Genel Sekreteri Dr. Hasan MARAL ve Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Adnan AKÇİÇEK, Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin GÜNEBAKAN, Genel Sekreter Yeliz AKIN ve Oda Sicil Memuru Hayriye YEŞİLYAPRAK ilçemizde proje kültürünün yaygınlaşması nedeniyle son derece memnun olduklarını belirttiler.Konu ile ilgili açıklama yapan AKÇİÇEK sözlerine şöyle devam etti; “Yıl olduğu gibi 2018 yılı için de hedeflerimizi ağırlıklı olarak projeler üzerine kurmuş bulunmaktayız. Oda olarak, ilimizin ekonomik seviyesinin ve üretiminin artmasına katkı sağlamak asıl amacımız olmakla beraber bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için yeni projeler üretmenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.. Bu projemizi başarıyla sonlandırdıktan sonra bir sonraki hedefimiz ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak her türlü mesafe alınmasıdır. Böylece odamızı hem ulusal hem uluslararası alanda tanınmış olacaktır. Projede emeği geçen herkese ve desteklerinden ötürü ajansımıza teşekkürlerimi sunar Genel Sekreterimiz Yeliz AKIN ve personelimi tebrik ederim.” dedi.