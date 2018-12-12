​HALİLİYE BELEDİYESİ, EVDE BAKIM HİZMETİ İLE YAŞLILARIN YANINDA

Vatandaşlar Hizmetten Memnun

Başkan Fevzi Demirkol’un ‘benim bir belediyem var’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 yılında başlattığı evde bakım hizmetini, aile sayılarını her geçen gün arttırarak devam ettiriyor. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı veya engelli vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını 11 kişilik ekiple devam ettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin evlerini periyodik olarak ziyaret ederek, çalışmalarını yürütüyor. Ekip, belirlenen ihtiyaçlar kapsamında saç-sakal ve el-ayak tırnak kesimi ile evin temizliğini yapıp, camlar siliniyor ve bulaşıkları yıkanıyor.Evde Bakım Hizmetinde yararlanan vatandaşlarda, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şanlıurfa’da ilk kez Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan hizmetle ilgili vatandaşlar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiler.Öte yandan hizmetten yaralanan vatandaşlara yönelik, program dahilinde Karaali Kaplıcalarına sağlık turları da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce düzenleniyor.