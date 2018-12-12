Vali Erin, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Şehadetinin Yıl Dönümünde Andı

Beraberinde eşi Gülhan Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve bayan Tipioğlu ile Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan’ın ailesini ziyaret eden Vali Erin, aile ile sohbet ederek sıkıntılarının olup olmadığını sordu.Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan’ı rahmet ve minnetle anan Vali Erin, “Şehitlerimiz, bu toprakları bizlere yurt yapan ve aramızdan ayrılmalarıyla varlıkları sona ermeyen seçkin kişilerdir. Şehit kardeşimiz Hasan Hüseyin de görevini yaparken gerçekleşen talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetmişti. Onu, aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.Vali Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun ailece yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehidin ailesi ise, “Allah devletimizden razı olsun, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Şehidimizin acısını unutmamız mümkün değil ancak bu acımızı paylaşan, her zaman varlığını hissettiren devlet büyüklerimize ve milletimize teşekkür ediyoruz” diye konuştular.Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan, 10 Temmuz 2016 tarihinde Şanlıurfa Otogarında görev yaptıkları sırada bir şahsın gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu iki arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.