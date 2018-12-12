Felaket, Urfa'nın Kapısını Çaldı, Sel Hayatı Felç Etti

Öğrenciler okula Gidemedi

Özelikle kırsal alanlarda etkisini gösteren sağanak yağış sonrası, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıkaya kırsal Mahallesi'nde birçok ekili arazi su altında kaldı.Siverek Karacadağ bölgesinde on gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle birçok kırsal mahallenin yolu zarar görürken, kapanan yollar yüzünden taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretim gören öğrencilerin birçoğu okullarına gitmekte zorluk çekti. Bazı kırsal mahallelerde öğrencilerin iki gündür okullara gidemedikleri öğrenildi.Meteoroloji, Siverek’te yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.