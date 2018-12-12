​Türkiye’nin Gurur Kaynakları, Çin’den Ödülle Döndüler

Göğsümüzü Kabarttılar

Çin’de 6-9 Aralık tarihleri arasında yapılan ‘MakeX Robotik’ yarışmasına, 16 ülkeden 355 takım katıldı. Bu kadar takım arasında Ankara, Adana, Bursa ve Ardahan’dan katılan öğrenciler ülkeye derece ile döndüler.Pekin Büyükelçisi Emin Önen, “En İyi Takım Çalışması, Robotik Tasarım ve Takım koçları gibi dallarda ödüle layık görülen öğrencileri tebrik etti. Önen konu ile ilgili yaptığı açıklamada;“Çin'in Guanco şehrinde dünyanın 21 farklı ülkesinden toplam 355 takımın katıldığı MakeX Robotik Yarışması’nda ülkemizi farklı kategorilerde temsil eden Ankara, Adana, Bursa ve Ardahan’dan öğrencilerimiz Çin’den dereceyle dönerek göğsümüzü kabarttılar.” ifadelerini kullandı.