Son Dakika... Kızılay'a Kayyum Atandı

Kızılay'a Mahkeme Kararı ile Kayyum Atandı

İsnaf Yolunun Açık Olduğu Belirtildi

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere kayyum atadı.Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bugün verdiği kararla Türk Kızılayı'na kayyum atadı. Mahkeme, olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ı kayyum olarak atadığını açıkladı.Mahkeme, olağanüstü genel kurulun yapılıp sonlandırılması için de tedbir kararı verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345'inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde isnaf yolunun açık tutulduğu belirtildi.