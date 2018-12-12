Beyazgül, Taksiciler Derneğinin Desteğini Aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, adaylığı açıklandığı andan bu yana ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Beyagül son olarak Şanlıurfa Ticari Taksiler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hasan Karadaş ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu;“Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Zeynel Abidin Beyazgül bey ve Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Sn. Bahattin Yıldız beyefendinin ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yerel seçimde her daim kendisiyle omuz omuza olacağız. Kazanan Ak Partimiz olacaktır.”