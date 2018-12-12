Bakan Müjdeyi Verdi, Tam 25 Bin Personel Alınacak

Sağlık Bakanlığı 25 Bin Personel Alacak

6 Bin 500 Kişi Daha Alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sektöründe yapılacak personel alımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Koca, sağlık çalışanlarının uzun süredir bekledikleri emeklilik ve yıpranma payına ilişkin çalışmaların çözümü noktasında yasal düzenlemelerin de yapıldığını aktararak şunları ifade etti;“2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin personel ataması gerçekleştireceğiz.”Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.