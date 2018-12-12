Sır Ölüm... ​Üniversite Öğrencisi Tavana Asılı Halde Bulundu

Ancak bugün U.D.’den haber alamayan öğrenciler akşam saatlerinde tekrar eve geldi. Kapıyı zorla açan öğrenciler iddialara göre U.D’yi asılı şekilde bulunca polise haber verdi. Sağlık görevlileri ve polisin yaptığı incelemede genç üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından U.D’nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Arkadaşları Asılı Halde Buldu
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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