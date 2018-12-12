Yol Çalışması Sırasında Bulundu

Tarihi Kuyu Çıktı

En Az 100 Yıllık

İzmir Tire-Belevi yolu Çayırlı köyü yakınlarında şarampol temizleme çalışması yapan karayolları ekibi, yol kenarındaki otları temizlerken yerdeki mermer taş dikkatlerini çekti.Tarihi bir obje olabileceğini düşünen işçilerin taşın etrafını temizlemelerinin ardından ortaya yaklaşık 20 metre derinliğinde bir kuyu çıktı. Karayolları işçileri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı.Bir süre sonra müze yetkilileri de kuyunun bulunduğu noktaya geldi. Kuyunun fotoğraflarını çeken ve inceleme yapan müze yetkilileri, yarın daha detaylı inceleme yapacaklarını çıkan eserin en az 100 yıl ve daha öncesine ait olabileceğini kaydetti. Jandarma kuyunun etrafına emniyet şeridi çekti ve kuyuyu korumaya aldı.