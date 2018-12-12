​Yola Fırlayan Patpat Faciaya Neden Oluyordu

Sulama Kanalına Düştü

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Kadirli karayolu Simon Köprü mevkiinde meydana geldi. Kozan istikametinden Kadirli istikametine doğru ilerleyen Ahmet Ünaldı yönetimindeki 01 D 3125 plakalı otomobil, yolun ortasına aniden çıkan, üzerinde aydınlatması olmayan ve kasası limon çuvalları ile yüklü patpat diye tabir edilen tarım aracına çarptı.Çarpmanın etkisi ile otomobil bulunduğu şeritten ters dönerek yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İsmi öğrenilemeyen patpat sürücüsünün ise olay yerini terk ettiği öğrenildi.Kaza yerinin ilçe sınırı olması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.