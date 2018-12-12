​Siverek’te Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

2 Kişinin Durumu AğırMeydana gelen kazada servis sürücüsü Mehmet Şah A. ile birlikte Hülya İ., Kübra H., Ayşe Nur.B., Medine A., Hülya B., Emine Y,. Elif D., Hanım E., Ömer S., Elif A., Reyhan G. ile Murat B. isimli öğretmenler yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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