VALİ ERİN: ŞEHİTLERİMİZ AİLELERİ BAŞIMIZIN TACIDIR

Karaköprü ilçesi Halil Aslan Camiinde okutulan mevlid ve hatim duasına şehidin ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlarla birlikte iştirak eden Vali Erin’e, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti.Okunan mevlid-i şerif ve yapılan duaların ardından şehidin ailesi ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, cami çıkışı gazetecilere verdiği demeçte, Şehit Enes Çiçek’in şehadet yıldönümünde ailesi, yakınları ve cemaatle birlikte hayırla anıldığını belirterek, “Bir kez daha şehidimize ve onunla birlikte şehit olan tüm kardeşlerimize, bu vatanın, bu ülkenin birliği, bütünlüğü için canlarını feda eden askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize ve şehadet mertebesine erişen tüm kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Onların mekânlarının cennet olduğundan şüphemiz yok” diye konuştu.Şehitlerimizi unutmamamız gerektiğini belirten Vali Erin, şehitlerin uğruna canlarını feda ettiği kutsal değerlerin kıymetini kadrinin bilinmesi ve geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkılmasının önemine değindi.Şehitlerin her yıl dönümünde anılması gerektiğini, gençlere bu şuurun aşılanması gerektiğini kaydeden Vali Erin, “Toprağı kutsal yapan, canını seve seve ortaya koyup, bizi bugün başı dik, alnı açık bir şekilde yaşatan o şehitlerimizin mübarek kanlarıdır toprağı kutsal yapan” diye konuştu.Ülkesini, vatan toprağını muhafaza edemeyen ülkelerin ne hale geldiğini gördüğümüzü dile getiren Vali Erin, “Çok uzaklara gitmemize gerek yok. Suriye’ye bakmak bile yeterli. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle birlikte bu coğrafyanın istikrar unsurudur. Birlik ve beraberliğini muhafaza edip, güçlendirerek, yeryüzündeki tüm haksızlık ve hukuksuzlukları bitirecek bir ilham kaynağıdır” dedi. Şehit Enes Çiçek’e tekrar Yüce Allah’tan rahmet dileyen Vali Erin, şunları söyledi: Şehidimizden geriye kalan annesinin, babasının, kardeşlerinin ve akrabalarının yaşadığı acı ve üzüntünün da farkındayız. Onlar, şehidimizin bizlere emaneti, başımızın tacıdır. Tüm şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır, onların yanında durmaya devam edeceğiz. Şehidimize yaraşır şekilde, onların hakkını gözeteceğiz, her zaman gözümüzün nuru, başımızın tacıdırlar