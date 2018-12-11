HALİLİYE BELEDİYESİNDEN, OKULLARA SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ

2016 ve 2017 Yıllarında 16 Okula Spor Malzemesi Desteğinde Bulunuldu.

Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla gençlerin okullarda sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak, sporcu bir nesil yetiştirmek amacıyla ilçe genelindeki okullara malzemesi spor malzemeleri desteği sağlandı. Spor İşleri Müdürlüğüne, spor malzeme isteği başvuruda bulunan Süleymaniye Ortaokulu, Parmakkapı Köylere Hizmet Götürme Birliği İlk-Ortaokulu, Ahmet Erseven Ortaokulu, Göbeklitepe Anadolu Lisesi, Göktepe Ortaokulu, Uluhan Ortaokulu, Kısas Ortaokulu, İncir Ağacı İlkokulu, Kaynaklı Köylere Hizmet Götürme Birliği İlkokulu, Şair Nabi Ortaokulu, Sırrın Hacı Bektaş Veli Ortaokulu, Konuklu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Şanlıurfa Fen Lisesi, Şanlıurfa Spor Lisesi, Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Orhan Gazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Vatan Ortaokulu ve Yeniköy İlkokulunun talepleri karşılandı.Spor İşleri Müdürlüğü tarafından karşılanan basketbol, voleybol ve futbol topları ile voleybol filesi, masa tenisi raketi, masa tenisi topu, antrenman hunisi ve antrenman çanağından oluşan 733 adetlik spor malzemeleri, 19 okulun beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.Spor malzemelerini alan öğretmenler, Başkan Fevzi Demirkol’a öğrencileri için sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.Öte yandan okullara yönelik yapılan spor malzemesi destekleri kapsamında 2015 yılında 90 okula forma, 2016 ve 2017 yıllarında 16 okula spor malzemesi desteğinde bulunuldu.