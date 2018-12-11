8 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 16 Gözaltı

Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olarak Ankara, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Kırklareli, Kayseri ve Osmaniye illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz’dan sonra kapanan askeri okullar ile Polis Akademisinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında ifade ve teşhisler bulunan 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Bu haber 11 Aralık 2018 18:00:32 Tarihinde eklenmiştir.
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