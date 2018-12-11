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Bu haber 11 Aralık 2018 18:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

8 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 16 Gözaltı

8 ilde FETÖ/PDY’nin TSK ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

8 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 16 Gözaltı

Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olarak Ankara, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Kırklareli, Kayseri ve Osmaniye illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz’dan sonra kapanan askeri okullar ile Polis Akademisinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında ifade ve teşhisler bulunan 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

 

1 Şüpheliyi Yakalama Çalışmaları Sürüyor

 Gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
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