Hayırsever O İşadamı Emniyet İçin 40 Lojman Yapacak

20 Daire Dairesinin 1+1, Diğer 20'sinin ise 2+1 Şeklinde Yapılacak

Muğla'da hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya arasında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve Ortaköy Mahallesinde bulunan kamu arazisi üzerine yapılması planlanan 40 daireli lojmanla ilgili protokol imzalandı.Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında gerçekleşen protokolde konuşma yapan hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu, Muğla'da gerçekleştirdiği projelerinden bahsederek protokolün hayırlı olmasını diledi.Vali Esengül Civelek ve Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise, hayırseverliğin il genelinde teşvikinin önemine yönelik konuşma yaptılar. Protokol, Muğla Valiliği 75'inci Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından sona erdi. İnşaatı yakın zamanda başlayacak 40 daireli lojmanın 20 dairesinin 1+1, diğer 20'sinin ise 2+1 şeklinde yapılacağı öğrenildi.