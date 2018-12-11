O Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Kuklalı Moral Etkinliği

Çiğdem Dağtekin’e Hediye Takdim Etti

Etkinliğe, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer başta olmak üzere PAÜ Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yataklı Servisi’nde tedavi gören çocuklar ve aileleri ile birlikte hastane personeli katıldı.PAÜ Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yataklı Servisi’nde tedavi gören çocuklar ile bir araya gelen Vantrolog Çiğdem Dağtekin’ın Marmelat ile birlikte sunduğu kukla gösterisi çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.Gösterinin sonunda, konuşan PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, “Hastalarımıza sağlık hizmeti verirken bir yandan da sosyal ve psikolojik açıdan destek olmak ve moral vermek için bu tür faaliyetlere çok önem vermekteyiz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz kaliteli projelerden biri oldu bu gösteri bizler için. Vantrolog Çiğdem Dağtekin ve Marmelat’ı Üniversitemiz Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde tedavi gören çocuklarımızla buluşturmak üzere en kısa zamanda yeniden ağırlamak isteriz’’ dedi.Başhekim Prof. Dr. Türkçüer, Vantrolog Çiğdem Dağtekin’e çiçek ve plaket takdim etti.Son olarak PAÜ Düşlerden Gülüşlere Topluluğu Üyeleri, Vantrolog Çiğdem Dağtekin’e destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak hediye takdim etti.Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada suç ve suçlulukla amansız mücadelenin kararlıkla devam edileceği belirtildi..