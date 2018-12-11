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Bu haber 11 Aralık 2018 13:16:13 Tarihinde eklenmiştir.

Şantiyeye Dadanan Hırsızlar, İnşaat Sahibini Ezerek Kaçtılar

İnşaat sahibinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şantiyeye Dadanan Hırsızlar, İnşaat Sahibini Ezerek Kaçtılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri inşaat alanından çaldıkları malzemeleri yükledikleri araçla, inşaat sahibine çarparak kaçan daha sonra da malzemeleri satarken suçüstü yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi. İnşaat sahibinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, 1 Aralık’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 707 Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şantiye alanına giren 2 kişi, inşaatta bulunan malzemeleri çalarak olay yerine geldikleri minibüse yüklediler. Bu sırada inşaat sahibi Mustafa Şengezer'in aracı ile geldiğini gören 2 şahıs, hızla araçlarına bindi. İnşaat alanından bindikleri panelvan araç ile hızla çıkan 2 şüpheli, inşaat sahibi Mustafa Şengezer'e de çarparak olay yerinden kaçtılar. Ölümden dönen Şengezer'in ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahısları olay yerine geldikleri aracın plakası tespit edildi.

 

Çalıntı Malları Satarken Suçüstü Yakalandılar

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde yeri tespit edilen araç, takibe alındı. Eyüp Sultan Mahallesi Mevsim Sokak’ta çaldıkları malzemeleri boşaltan şahıslar ekipler tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandılar. Gözaltına alınan şahıslardan Emre D. ve Erkan Y.’nin inşaattan malzemeleri çaldıkları ve şahıslarla birlikte araçtan malzemeleri boşaltırken yakalanan U.D.’nin ise çalıntı malzemeleri satın aldığı belirlendi.

 

Hırsızlar Adliyeye Çalıntı Mallar Sahibine Verildi

Gözaltına alınan şahıslar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri devam eden şahıslardan Emre D. ve Erkan Y.’nin daha önce aynı araçla farklı bir adreste hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan çalıntı malları satın alan U.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Erkan Y. ise küçük yaşta olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına işlemleri tamamlanan Emre D. de Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Şahısların inşaat sahibini ezerek kaçma anları güvenlik kamerasında
Öte yandan, şahısların olay yerinden kaçarken, inşaat firması sahibini araçla ezdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şahısların inşaat alanının yanına aracı ile gelen inşaat sahibini görünce bindikleri minibüsle çitleri kırdıkları ve çitlerin ön tarafında bulunan inşaat sahibine çarptıkları görülüyor. Şahıslar inşaat sahibinin yaralanmasına aldırış etmeden olay yerinden uzaklaşıyor.


 
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