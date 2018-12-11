Türk Vatandaşından Haraç Kesmeye Çalışan Suriyeliler!

Türkiye'ye Getirip Milyarlarca Euro Para Harcayıp Türk Milletinin Nüfus Yapılanmasını Bozarak Geleceğini İpotekleyen Adeta Türk Milletini Asimile Eden bu Suriyeleri ülkemizde istemiyoruz. Kendi ülkelerinde kuyruğu kıstırıp kaçıp gelen Suriyeliler, adamın işyerinde bacak bacak üstüne atıp tehdit ediyorlar. Paralarını aldıkları halde iş yeri sahibinden haraç isteyen bu Suriyeli vatandaşların nerede çekildiği belirlenmeyen işte o görüntüleri.