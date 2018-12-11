Bu haber 11 Aralık 2018 12:00:25 Tarihinde eklenmiştir.
Türk Vatandaşından Haraç Kesmeye Çalışan Suriyeliler!
Paralarını Aldıkları Halde İşyeri Sahibi Türk Vatandaşımızdan Haraç Kesmeye Çalışan Suriyeliler Vatandaşımızı Darp Ediyorlar!
Türkiye'ye Getirip Milyarlarca Euro Para Harcayıp Türk Milletinin Nüfus Yapılanmasını Bozarak Geleceğini İpotekleyen Adeta Türk Milletini Asimile Eden bu Suriyeleri ülkemizde istemiyoruz. Kendi ülkelerinde kuyruğu kıstırıp kaçıp gelen Suriyeliler, adamın işyerinde bacak bacak üstüne atıp tehdit ediyorlar. Paralarını aldıkları halde iş yeri sahibinden haraç isteyen bu Suriyeli vatandaşların nerede çekildiği belirlenmeyen işte o görüntüleri.
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