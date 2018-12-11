Deneyimli Gazeteci Faruk Bayık Büyükşehir Belediye Meclis Aday Adaylık Başvurusunda Bulundu

Bu haber 11 Aralık 2018 09:46:31 Tarihinde eklenmiştir.

Guneydogu_TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa AK Parti İl Başkan Yardımcısı - Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Bayık, BüyükŞehir Belediye Meclis Aday Adaylı başvurusunda bulundu. Kendisine başarılar diliyoruz.