Bu haber 11 Aralık 2018 09:46:31 Tarihinde eklenmiştir.
Deneyimli Gazeteci Faruk Bayık Büyükşehir Belediye Meclis Aday Adaylık Başvurusunda Bulundu
Guneydogu_TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa AK Parti İl Başkan Yardımcısı - Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Bayık Belediye Meclis Aday Adaylı başvurusunda bulundu.
Guneydogu_TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa AK Parti İl Başkan Yardımcısı - Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Bayık, BüyükŞehir Belediye Meclis Aday Adaylı başvurusunda bulundu. Kendisine başarılar diliyoruz.
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