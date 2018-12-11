Kötü Örnek! Ünlü Fenomen Youtuber Sahibi O İsim Gelinlik Giydi

Kısa Sürede 250 Binin Üzerinde Beğeni Geldi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde'En İyi Youtuber' ödülüne layık görülen Orkun Işıtmak sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Işıtmak, instagram hesabından gelinlik giyerek poz verdiği fotoğrafları, "Yakışmamış mı?" notuyla takipçileri ile paylaştı.Gelinlikle kamera karşısına geçen Işıtmak, Işıtmak gelinlikli 5 poz paylaştı.Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan fotoğrafa yüzlerde beğeni geldi. Kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni alan ünlü Youtuber'ın paylaşımına; "Gelin olmuş gidiyorsun", "Sanırım âşık oldum", "Tepetaklak oldum, kaldırın" şeklinde yorumlar geldi.