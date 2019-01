VALİ ERİN, ÖĞRENCİLERİ BAŞARIYA MOTİVE ETTİ

Kursları Yakından Takip Ediyor

Biz Size Güveniyoruz

1416 Kişi Arasında...

Hilvan temaslarına, Halk Eğitim Merkezi’nde verilen üniversite hazırlık kursunu ziyaretle başlayan Vali Erin, daha sonra Hilvan Kaymakamlığına geçerek, Kaymakam Furkan Doğan ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından üniversite hazırlık kurslarını ziyarete devam eden Vali Erin, Hilvan Belediyesi’nin GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin finansman desteğiyle hizmete sunulan bilgi evinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle sohbet edip, talep ve beklentilerini sordu.Üniversiteye hazırlık kurslarını yakından takip ettiğini, her hafta ilçe ilçe öğrencilerin durumlarını sorduğunu ve öğrencilerin başarısını çok önemsediğini belirten Vali Erin, “Bizim, Urfa’da Vali ve Kaymakam olarak üzerinde en çok durduğumuz konu budur. İnşallah her geçen gün daha iyi olacak. Geçen yıl bu etüt merkezlerini yoğunlaştırarak, ilçelerimizin tamamında açtık. Önümüzdeki dönemde daha sistemli, daha kurumsal bir yapıyla devam edeceğiz” dedi.Öğrencilere hitaben konuşan Vali Erin, “Biz gerekli olan ortamı hazırlayacağız ve ondan sonra sizin başarınızı bekleyeceğiz. Biz size güveniyoruz, siz de bu güveni boşa çıkarmamak için elinizden geleni yapın. Tek amacımız, tek derdimiz sizin buralardan iyi üniversitelere gidip, memlekete, millete faydalı olmanızdır. Bizler de sizin gibi buralardan yetişmiş birileriyiz. Buranın zorluklarını biliyoruz ama bugün Allah’a şükür imkânlar çok daha iyi, bu imkânlar içinde sadece üniversiteye giden değil, bizim geçmişimizi teşkil eden o büyük medeniyeti kuracak gençler istiyoruz. Düzgün, çalışkan, ahlaklı, her yönüyle örnek olabilecek gençlerin buralarda barındığını biliyoruz, onlar sizin aranızda” diye konuştu.Üniversiteye hazırlık kursları hakkında bilgi veren öğretmenler de, Hilvan’daki üniversiteye hazırlık kurslarına devam eden öğrencilerin her hafta deneme sınavlarına girdikleri ve son hafta yapılan deneme sınavında, Türkiye derecesi elde eden öğrencinin sayısal alanda 95 net yaptığını, 1416 kişi arasında sekizinci olarak il birinciliği elde ettiğini belirttiler.