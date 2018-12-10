​Harran’da İttifak…

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Harran’a MHP’den aday olan Mahmut Özyavuz’un Ak Parti ile ortak adayı olduğu söylentisi kulaktan kulağa yayılmaya başladı.Harran’da adaylığını duyurmasından bu yana sevinç ile karşılanan haberde Mahmut Özyavuz MHP’den Belediye Başkan Adayı olmuştu. İlçede MHP oylarında çoğunluğunun olması ile beraber MHP’den aday olan Mahmut Özyavuz’un Ak Parti ile ortak aday olarak gösterildiği de kulaktan kulağa yayıldı.Konu ile ilgili Şanlıurfa MHP ve Ak Parti’den açıklama gelmezken, Mahmut Özyavuz da konuyla alakalı herhangi bir bilgi vermedi. Halk, Mahmut Özyavuz’un Ak Parti ile ortaklaşa çalışması ile beraber Harran’a Belediye başkanı olacak tek ismin kendisi olacağı açıklamasında da bulundu.