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Bu haber 10 Aralık 2018 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Erin’den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftasını ile ilgili mesaj yayınladı.

Erin’den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Erin yayınladığı mesajda şunları dile getirdi;

10 Aralık 1948' de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletince 6 Nisan 1949' da onaylanan “İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi” tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan olduklarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına almıştır. İnsan hakları, bütün insanlığın ortak değeri, bütün uygar ülkelerin ortak paydasıdır. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin onlara hür, eşit bireyler olarak, insan onuruyla bağdaşan tarzda muamele etmek, insan hakları kavramının gereğidir. İnsan hakları, çağdaş uygar toplumların temelidir. İnsan hakları demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasaları da insan haklarına bugüne kadar gereken önemi vererek geniş yer ayırmıştır. 1982 Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri arasında "İnsan haklarına saygılı" devlet olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Devletin temel amaç ve görevlerini gösteren Anayasa' nın 5. maddesinde, "kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak" devletin temel görevleri arasında sayılmıştır. Anayasamızın 12-74. maddeleri arasında ise, kişilerin temel hak ve hürriyetleri güvence altına alınmıştır. Anayasal güvence insan haklarına saygı açısından temel olmakla birlikle yeterli değildir. Bu nedenle Anayasamızda tanınan temel hak ve hürriyetlerden herkesin tam ve eşit olarak yararlanabilmesi için insan haklarını koruma mekanizmaları geliştirilmiştir. 

Ülkemizde insan haklarını korumada yargı erkinin ve sivil toplumun yanında, yerel düzeyde insan haklarını korumak amacıyla 2000 yılında 81 il ve 850 ilçede "İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları" kurulmuştur. Bu kurullar 23 Kasım 2003 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan yönetmelikle yeniden yapılandırılmış, kurullarda sivil toplumun temsili güçlendirilmiştir. 2005 yılında İlimizde de kurulan; İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Kurullar, öncelikle idarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamakla ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. 

Hak ihlaline şahsen uğradığınız ya da tanık olduğunuz her durumda, “Valilik veya Kaymakamlık” binasında bulunan “İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masaları” aracılığı ile bu kurullara başvuruda bulunabilirsiniz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör, tüzel kişiliğe haiz kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, bireyler ve özellikle medya tarafından insanların, insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi bu haftanın hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi,  insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü  ve Haftasını”  kutlarız.


   
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