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Bu haber 10 Aralık 2018 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek TSO, TOBB Başkanı ile Diyarbakır'da Toplantıya Katıldı

​Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), reel sektör ile finans sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi toplantısını Diyarbakır’da yaptı.

Siverek TSO, TOBB Başkanı ile Diyarbakır'da Toplantıya Katıldı

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal BUCAK, Zübeyir KILIÇ, Adnan AKÇİÇEK, İzzet POLATOĞLU, Nurettin GÜNEBAKAN, Ali Emoş BUCAK, Ahmet Durhan ORDU, Mustafa Keke BUCAK, Hamza TOROMAN, Mevlüt KARAKAYALI,  ve Genel Sekreter Yeliz AKIN katıldı.


Bölgedeki 13 ilin oda ve borsa başkanları, reel sektör ile finans sektörü arasındaki diyaloğu güçlendirme ve sorunların çözümü için toplantı yaparak değerlendirmede bulundular.  Diyarbakır’da bir otel de yapılan toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile 13 ilin oda ve borsa başkanları katıldı.  
 

Banka Müdürlerinin Limit ve Yetkileri Artmalı

Toplantıda sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin öneri ve taleplerde bulunan Başkan Kaya,  kullanılan KGF kredilerinin düşük faizle ertelenmesi ve KGF kredisinin yeniden verilmesi gerektiğini söyledi.          Kaya, ”Bankalar bölge müdürlerinin yetki ve limitlerinin arttırmalı. Taşınır ipotek uygulamasının yok denecek durumda, bu uygulama hayata geçirilmeli. Tarım ve hayvancılık kredilerinde ise %5 faizli çiftçi kredileri kullandırmada büyük sorunlar yaşanıyor. Fich’in Türkiye’ye yaptığını bugün bankalar bize yapıyor, Raitingi’niz düşmüş diyorlar. Kamu bankalarının ipotek ısrarı büyük sorun teşkil ediyor.  2017 Ortalama Yıllık Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu iller Mardin, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Muş ve Bitlis’tir”
 

Sahaya İnmelerini Önemsiyoruz

Toplantı öncesi basına açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, “Bir ilki gerçekleştirerek bu toplantıları düzenlediklerini hatırlattı ve 13 ilin oda ve borsa başkanlarının da katılımıyla, banka üst düzey yöneticileri ile bir araya geldik. Bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmelerini çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Aydın’ ise reel sektör ve finans sektörünün işbirliğinin önemine işaret ederek, TOBB’un katkılarıyla düzenlenen bu platformda birbirlerini dinleme ve anlama fırsatı bulduklarını söyledi.
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