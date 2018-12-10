​80 Yaşındaki Urfalı Demir Yarım Asırdır Bu İşi Yapıyor

Hayatım Hep Çalışmakla Geçti

Bu Dünyadan Hiçbir Şey Anlamadım

Şanlıurfa’da yaşayan 80 yaşındaki İmam Demir hem ilerleyen yaşının getirdiği zorluklar hem de hayat şartlarına başa çıkarak çalışmaya devam ediyor. Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah çarşısında kumaş satan Demir, hayatın zorluklarına rağmen 50 yıla aşkındır kumaş satarak, geçimini sağlıyor.İlerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden kumaş satıcısı İmam Demir, “Ben 35 yıl devlet memurluğu yaptım. 50 yıldır bu çarşıdayım, kumaş satıyorum. Kumaşlarımız ithal malıdır. Kore ve Çin malıdır. Kumaşların metresi 50 liradan 100 liraya kadarda kalitesine göre değişiyor. Almanya’ya gidiyordum ithal kumaşları getirmek için. Alman kadifesi daha meşhurdur. Benim 6 kız ve 3 oğlum var. Çocuklarımı okuttum. Yaşım 80 olmasına rağmen hala çalışıyorum. Benim 30 tanede torunum var. Şimdi ise ben tek başıma yaşıyorum. Eşimde rahmetli olmuş. Sağlığım çok şükür yerindedir. Hayat böyle geçiyor” dedi.Bu dünyadan hiçbir şey anlamadığını sadece sabah namazında huzur bulduğunu belirten İmam Demir, "Dünya işiyle huzur bulamıyorum. Sabah namazında huzur buluyorum. Şimdiki insanlar çok değişmiş, ahir zaman az kalmıştır. Şimdiki çocuklar analarını, babalarını tanımıyor, saygı göstermiyorlar. Kıyametin kopması yakındır. İnsanlar değişiyorlar, her şey değişiyor. Şimdiki insanlarda merhamet, vicdan, namus kalmamış. Bunlar kıyamet alametidir. Şimdiki ailelerde çocuk aileye saygı göstermez, kadının, seni dinlemez. Saygı sevgi, anlayış yok. Şimdi her şey yalan dolan olmuş. Eski ile şimdiki insanlar çok farklıdır. Şimdiki zamanda hayır, bereket kalmadı. Eski zamanda bir evde 10 kişi vardı, sadece bir kişi çalışıyordu. Evin tüm ihtiyacını karşılıyordu. Biz 9 kardeştik. Ben tek çalışıyordum. Herkesi doyuruyordum. İdare ediyorduk. Şimdi bir evde 10 kişi varsa, hepsi de çalışıyor ama yetmiyor. Çünkü hayır, bereket kalmadı" diye konuştu.