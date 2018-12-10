Emniyet Genel Müdüründen, İnsan Hakları Mesajı

Temel insan haklarının korunmasını amaçlayan ve insanlık tarihinin en önemli kazanımlarından birisi olarak görülen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği “Dünya İnsan Hakları Günü” nün 70. Yıldönümünü;
Tüm Dünyaya Barış, Kardeşlik ve Esenlik Diliyorum“Dünyanın dört bir yanında ezilen ve başta en temel insan hakkı olan yaşama hakları ellerinden alınmış farklı ırk, din ve renkten milyonlarca çocuk, genç, yaşlı ve mazlum insanın da herkes gibi çağdaş dünyanın güzelliklerinden, zenginliklerinden ve refahından pay sahibi olacağı, savaşların, gözyaşının ve kanın olmadığı, sevgi-saygı, huzur ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya özlemini, umudunu ve heyecanını hiçbir zaman kaybetmememiz gerektiği”inancıyla kutluyor, tüm dünyaya barış, kardeşlik ve esenlikler diliyorum.
Celal UZUNKAYA
Sınıf Üstü Emniyet Müdürü
Emniyet Genel Müdürü
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