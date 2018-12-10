​Bir Anda Kafasından Vuruldu, Ambulans Helikopter İmdada Yetişti

Ambulans Helikopter YetiştiOrmanlık alana Vezirköprü ilçesinden 112 Acil servise ait kara ambulansı sevk edildi. Yaralıya ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken hayati tehlikesi bulunan ve zamanla yarışılan Şeref Kaya'yı hastaneye yetiştirmek için Samsun 112 acil servis istasyonundan ambulans helikopter talep etti.
Olayla İlgili Soruşturma SürüyorSamsun'dan havalanan ambulans helikopter yaralanın bulunduğu ormanlık alanın yakına indi. Ambulans helikoptere alınan Şeref Kaya, Samsun'daki İlkadım Helikopter Pistine getirildi. Buradan da kara ambulansına nakledilen yaralı, pistin hemen yanındaki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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