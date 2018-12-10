​Fatih Bucak, Hak Baba Mirasından Dedi Düğüne Davet Etti

Babamın Mirasından Karşılanacak

Fatih Bucak, genç – yaşlı, öksüz-yetim, ihtiyaç sahibi olan tüm halkın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bucak, Orhan Baba diye hitap ettiği Siverek'in sevilen simalarından orhan'ın düğününe davet etti. Siverek MHP Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;“Burada olacağız. Orhan babanın düğününe tüm Siverek-Urfa davetlidir. başta İstanbul Ankara’da ki tüm sanatçı dostlarım davetlidir. ölüm hak miras helal babamın bana kalan mirasından düğün masrafları yapılacaktır. Devletin kesesinden değil, belediyenin kesesinden değil, STK, Sivil Toplum Kuruluşlarından değil, vakıftan, dernekten değil öz ve öz kişisel sermayeden cebimden yapılacaktır. Devletin parasından, belediyenin parasından Rabbim bize nasip etmesin. bunlar yetim parasıdır. Hak yiyen haktan uzaklaşır. Öbür dünyada ateşten gömlek olur, Allah’ım bu güne kadar zekatımı, hayır-hasanatını yapan bu kulunu muaffak eyle inşallah. millet bu kadar öğrenciye burs verdim diyor, dersin belki babasının kesesinden veriyor ve bir de minnet ettiriyor. Oysa benim verdiğim burs babamın mirasından ve minnetsiz. Bu hayır hasanat, zekat öbür dünyada üş-beş sopa falaka daha az yememize yarayacak inşallah.”