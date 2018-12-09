Türk Askerine Ve Polisine Hakaret Nedeni Şaşırttı

Vatanını ve milletini korumak için ailelerini bırakıp giden askerlerimize ve yoğun şatlar altında çalışan polislerimize hakaretler yağdıran bu şahsın hakaretlerinin nedeni trafikte aldı ceza olduğu iddia edildi. Askerimize, Polisimize kahrolsun diyen, nefretini dile getirip kameraya çeken bu şahıs hakkında gerekenin yapılacağına olan inancımız tam.Bu videoyu Paylaşarak gerekli mercilere ulaştıralım..