Çiftçi, Şanlıurfalılar Gecesi Buluşmasına Katıldı

İhsan Yılmazoğlu,Nihat Çiftçi'ye Teşekkür etti

Herkesi Şanlıurfa'ya Davet Ediyoruz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 12.Turizm Fuar ve Kongresi'ne katılmak üzere gittiği İzmir'de İzmir Şanlıurfalılar Federasyonu tarafından düzenlenen Şanlıurfalılar Gecesi etkinliğine katıldı. Geceye Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti Buca, Menemen ve Karabağ İlçe Başkanları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve İzmir'de ikamet eden Şanlıurfalılar katıldı.Gecede ilk olarak bir konuşma yapan İzmir Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı İhsan Yılmazoğlu, 3 ay gibi bir sürede federasyon çatısı altında buluştuklarını ve ileriki dönemlerde çok güzel buluşmalarla gündeme geleceklerini söyledi. Geceye katılımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür eden Başkan Yılmazoğlu, "Başkanımız Nihat Çiftçi sayesinde Şanlıurfa çok büyük değişimler ve gelişmeler gösterdi. Yıllar sonra kendi memleketlerine giden Urfalı hemşehrilerimiz her geldiklerinde Şanlıurfa'nın çok daha güzel gelişmeler gösterdiklerini söylüyorlar. Bizler de gerek memleketimize yönelik hizmetlerinden gerekse gurbetteki biz hemşehrilerini yalnız bırakmadığı için Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz" dedi.Gurbetteki tüm Şanlıurfalıların her zaman memleket özlemi çektiklerini ve Şanlıurfalı olmanın bir ayrıcalık olduğunu aktaran Çiftçi, "Gittiğimiz her ilde mutlak suretle Şanlıurfalı kardeşlerimizle buluşmaya özen gösteriyoruz. Birlikte hasret giderip memleketimizi konuşuyoruz. Böylesine bir memlekete hizmetkar olduğum için de kendimi her zaman şanslı hissettim" diye konuştu.Sıra gecesi konseri ve çiğköfte ikramları ile süren gecede Federasyon Başkanı Yılmazoğlu, federasyona olan desteklerinden dolayı Çiftçi'ye plaket taktim etti