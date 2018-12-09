HALFETİ ULUSLARARASI FUARDA

Halfeti’nin değişim ve dönüşümü sürüyor.

Halfeti Uluslararası Fuarda Tanıtılıyor.

Turizm Kongresinin Gözdesi Halfeti Oldu.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte gelişimini, değişimini ve uluslararası tanıtım atağını sürdürüyor.2016 yılında KHK kapsamında Kaymakam Şeref Albayrak’ın ilçeye belediye başkanı olarak atanmasının ardından Halfeti’nin değişim ve dönüşümü her alanda sürüyor.Albayrak yoğun gayret gösteriyor.Albayrak, yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılan ilçeyi, hak ettiği hizmetlere kavuşturmak, ilçede yaşayan vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve yine Halfeti’nin cazibe merkezi haline gelebilmesi için yoğun bir tempoda çalışıyor.Halfeti ilçesi, tarihinde ilk kez geçtiğimiz yıllarda uluslararası turizm fuarlarında tanıtılmaya başlandı. Son olarak Halfeti Kaymakamlığı ve Halfeti Belediyesi, 36 farklı ülkeden bin 284 katılımcının yer aldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Himayelerinde düzenlenen ‘Travel Turkey İzmir’ Turizm fuar ve kongresine katılarak, hem Halfeti ilçesinin güzelliklerini hem de turizmini tanıtmak amacıyla Halfeti standı kurdu. Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, fuarda Halfeti ilçesini yerli ve yabancı konuklara tanıttı.Halfeti’ye Travel Turkey İzmir fuarında yoğun ilgi gösterildi. Stantta Halfeti ilçesinin simgesi haline gelen Karagül yoğun ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezindeki kadınların el emeği göz nuru hazırladıkları sedef sandukalar, karagüllerle hazırlanmış teraryumlar ve Karagül Kolonyaları stantta sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Halfeti standını ziyaret eden isimler arasında yer aldı.Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yaptığı açıklama da ilçenin tanıtılması yönünde gösterdikleri yoğun gayretin artarak devam edeceğini, fuarın oldukça verimli geçtiğini söyledi.