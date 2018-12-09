Urfa’da İhtiyaç Sahiplerine Soba Yardımı

Kış Boyunca Yardım Devam Edecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sosyal Yardım Şubesi bünyesinde kurulan sosyal inceleme ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında soba yardımları devam ediyor. ‘Sıcak yuvam’ projesi kapsamında ‘Büyükşehirle Yuvanız Isınıyor’ sloganıyla uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi, tespit ettiği adreslere soba ulaştırarak aynı zamanda kurulumunu gerçekleştiriyor.Kış boyunca sürecek çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere teslimattan devam edecekken, yardımın ulaştığı aileler desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.